На ВОТ Луганщины мужчинам призывного возраста запретили выезжать за пределы области — ОВАhttps://racurs.ua/n209482-na-vot-luganschiny-mujchinam-prizyvnogo-vozrasta-zapretili-vyezjat-za-predely-oblasti-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Луганщини примусова мобілізація стала ще жорсткішою.
Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Загарбники заборонили чоловікам призовного віку виїздити за межі окупованої Луганщини. Зокрема, обмеження у пропуску осіб чоловічої статі вже діють на кордоні «лнр» і ростовської області, — зазначив він.
На початку серпня Харченко повідомляв про плани окупантів посилити примусову мобілізацію на ТОТ Луганщини.
Збираються оголосити, що виїзд чоловіків із 27 до 60 років за межі окупованої Луганщини росіяни розцінюватимуть як ухилення від військового обов’язку. Вважають, що мобілізаційний ресурс на цій території ще не вичерпаний, — інформував він тоді.