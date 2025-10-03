На ВОТ усиливают принудительную мобилизацию, фото: rg.ru

На тимчасово окупованих територіях Луганщини примусова мобілізація стала ще жорсткішою.

Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Загарбники заборонили чоловікам призовного віку виїздити за межі окупованої Луганщини. Зокрема, обмеження у пропуску осіб чоловічої статі вже діють на кордоні «лнр» і ростовської області, — зазначив він.

На початку серпня Харченко повідомляв про плани окупантів посилити примусову мобілізацію на ТОТ Луганщини.