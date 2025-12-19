Рашисты планируют развивать туризм на оккупированных территориях, фото: РИА «Новости»

Російські загарбники шукають місця для розвитку туризму на тимчасово окупованій Луганщині.

Про повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Серед пропозицій, які розглядають у Луганську, — територія напівзруйнованого селища Сиротине та навколо, де залишилися вигорілі ділянки знищеного росіянами лісу. Там вони хочуть організувати зону для відпочинку. Відновленням житла у цьому місці окупанти за 3,5 роки зайнятися не встигли, — зазначили в ОВА.

Також рашисти не поспішають відновлювати понищену інфраструктуру окупованих регіонів.

Так, у більшості регіонів окупованого з літа 2022 року Лисичанська відсутнє централізоване водопостачання.

На відбудову критичної інфраструктури містяни вже не сподіваються. Користуються нерегулярним підвезенням води. Ємності для неї встановлюють прямо у під’їздах, — зазначають в ОВА.

Крім того, у так званій «ЛНР» із серпня 2025 року заборонили встановлювати автономне опалення. Відповідні дозволи перестав надавати постачальник газу.