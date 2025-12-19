Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты планируют развивать туризм на оккупированных территориях, фото: РИА «Новости»
Рашисти ищут места для развития туризма на ВОТ Луганщины — ОВА
Російські загарбники шукають місця для розвитку туризму на тимчасово окупованій Луганщині.
Про повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Серед пропозицій, які розглядають у Луганську, — територія напівзруйнованого селища Сиротине та навколо, де залишилися вигорілі ділянки знищеного росіянами лісу. Там вони хочуть організувати зону для відпочинку. Відновленням житла у цьому місці окупанти за 3,5 роки зайнятися не встигли, — зазначили в ОВА.
Також рашисти не поспішають відновлювати понищену інфраструктуру окупованих регіонів.
Так, у більшості регіонів окупованого з літа 2022 року Лисичанська відсутнє централізоване водопостачання.
На відбудову критичної інфраструктури містяни вже не сподіваються. Користуються нерегулярним підвезенням води. Ємності для неї встановлюють прямо у під’їздах, — зазначають в ОВА.
Крім того, у так званій «ЛНР» із серпня 2025 року заборонили встановлювати автономне опалення. Відповідні дозволи перестав надавати постачальник газу.
Тож, хто не встиг накопичити значну суму грошей для придбання відповідного обладнання, відтепер залишиться без тепла. Мова, перш за все, про жителів захоплених у 2022 році міст, де росіяни розбили об'єкти критичної інфраструктури при штурмі населених пунктів. А також про решту міст, де відсутня система опалення. Загалом їх на окупованій Луганщині 21, — зазначають в ОВА.