На тимчасово окупованій Луганщині за рік значно зросли ціни.
Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
У так званій «лнр» одна з місцевих політичних сил спробувала виміряти рівень інфляції, зробивши закупівлю продуктового кошика за «індексом Олів'є" і порівнявши ціни з російськими. Тож, за рік ціни в окупації зросли приблизно на 60%, — розповіли в ОВА. — Крім того, закупівля продуктів у регіонах рф у 2026 році обійдеться на 20% нижче, ніж на захопленій території Луганщини.
Крім того, окупанти не змогли виконати стратегічне завдання із відновлення до Нового року централізованого опалення в окупованому у 2022 році Сіверськодонецьку.
Наразі, посеред четвертої зими в окупації, тепло відсутнє не тільки в більшості багатоповерхівок, а на об'єктах соціальної сфери. Зокрема, у дитячій поліклініці, — зазначили в ОВА.
За інформацією ОВА, жителі, що це залишилися в окупованому Лисичанську, скаржиться на низьку якість показових ремонтів, виконаних однією з підрядних організацій:
У кожній із відбудованих багатоповерхівок потік дах, що призвело до залиття верхніх поверхів. Значні проблеми спостерігаються і через неякісно змонтовану систему водовідведення — у підвалах виникла антисанітарна ситуація.