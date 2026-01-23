На тимчасово окупованих територіях за рік значно зросли ціни, фото: «Роисся 24»

На тимчасово окупованій Луганщині за рік значно зросли ціни.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

У так званій «лнр» одна з місцевих політичних сил спробувала виміряти рівень інфляції, зробивши закупівлю продуктового кошика за «індексом Олів'є" і порівнявши ціни з російськими. Тож, за рік ціни в окупації зросли приблизно на 60%, — розповіли в ОВА. — Крім того, закупівля продуктів у регіонах рф у 2026 році обійдеться на 20% нижче, ніж на захопленій території Луганщини.

Крім того, окупанти не змогли виконати стратегічне завдання із відновлення до Нового року централізованого опалення в окупованому у 2022 році Сіверськодонецьку.

Наразі, посеред четвертої зими в окупації, тепло відсутнє не тільки в більшості багатоповерхівок, а на об'єктах соціальної сфери. Зокрема, у дитячій поліклініці, — зазначили в ОВА.

За інформацією ОВА, жителі, що це залишилися в окупованому Лисичанську, скаржиться на низьку якість показових ремонтів, виконаних однією з підрядних організацій: