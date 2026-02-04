Окупанти понад рік вдавали, що готують Сіверськодонецьк до зими — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n211862-okupanty-ponad-rik-vdavaly-scho-gotuut-siverskodoneck-do-zymy-ova.htmlРакурс
Окупаційна влада Сіверськодонецька на Луганщині понад рік вдавала, що готує місто до зими.
Про це сьогодні, 4 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Зазначається, що на більшості вулиць окупованого рашистами ще у 2022 році міста були влаштовані масштабні земляні роботи, після чого, як обіцяли місцевим жителям, мав початися монтаж системи централізованого опалення.
Два місяці тому, у грудні 2025 року, земляні роботи посилилися, бо до Нового року треба було відзвітувати до Луганська, — зазначив Харченко. — Наразі ж більшість траншей, які готували для прокладання труб, просто заривають. Показове відновлення закінчилося.
Також незадовільними є ремонтні роботи у розташованому поряд тимчасово окупованому Лисичанську, де багато зруйнованих та пошкоджених будинків.
Підрядні організації беруться відновлювати вцілілі, бо роботи коштують однаково, а їхній обсяг у такому випадку значно менший. Якість від цього теж не підвищується, — зазначив очільник ОВА. — Так, з однієї із багатоповерхівок, яка не потребувала ремонту, демонтували дах, залишивши об'єкт на зиму у такому вигляді. Квартири, у яких до початку показового відновлення жили місцеві, наразі залиті.