Українські партизани паралізували ключову залізницю в окупованому Луганську. Фото:

Ракурс

Українські партизани паралізували ключову залізницю в окупованому Луганську.

Удар завдано по головній артерії постачання загарбників — проведено серію диверсій на залізничній інфраструктурі в обласному центрі, який контролюється ворогом. Виведено з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що викликало системний збій в управлінні рухом поїздів. Про це рух опору «АТЕШ» 3 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця гілка пов’язує країну-агресора РФ із Луганськом, йде через Дебальцеве та Попасну та виходить на Покровський напрямок. Ця залізниця є фактично єдиним стабільним маршрутом для постачання окупантам підкріплення, боєприпасів, палива та техніки.

В АТЕШ наголосили, що після проведеної операції потяги зупинилися на цій ділянці, а графіки були зірвані. Наразі росіяни повинні керувати поїздами вручну, а це знижує пропускну спроможність у кілька разів. Військові ешелони накопичуються на під’їздах до Луганська і не можуть рухатися далі.

Результат: зриваються постачання палива та боєприпасів на Покровський напрямок, альтернативні маршрути перевантажені та не справляються з обсягами, — кажуть партизани.

Нагадаємо, партизани знищили в окупованому Луганську вежу зв’язку, якою активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури Російської Федерації. Таким чином було порушена комунікація між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління Федеральної служби виконання покарань по Курській області та безліччю інших військових об'єктів.