У російській паливно-енергетичній компанії «Родіна», яка у 2024 році оголосила про наміри інвестувати в вугільну галузь тимчасово окупованої Луганщини, заявили, що наразі кошти на зарплату робітникам відсутні.

Шляхи вирішення питання виплати багатомісячної заборгованості перед гірниками там почали розглядати разом із окупаційною адміністрацією регіону. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Тобто, грошей за минулий рік найближчим часом не буде, — наголошують в ОВА.

До структури ПЕК «Родіна» увійшли:

шахта та збагачувальна фабрика «Білоріченська»;

два ремонтно-механічні управління в Антрациті та Довжанську;

вантажно-транспортне управління;

автобаза в Ровеньках.

В ОВА зазначають, що лише за 2025 рік російські загарбники заборгували найманим працівникам на захопленій території Луганщини 32 млрд рублів зарплати:

Йдеться тільки про офіційні дані — без врахування чисельних невиплат будівникам на об'єктах показового відновлення, де обіцяють гроші в конвертах, а за місяць-два кидають.

Зазначається, що до цього показника також не увійшли суми боргів перед бюджетниками, накопичені у 2014−2015 роках, погасити які окупанти обіцяють вже декілька років.