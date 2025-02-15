оккупанты не спешат выплачивать долги перед бюджетниками, фото: LastPrint.ru

https://racurs.ua/n204070-budjetnikam-lnr-vyplatili-lish-2-zadoljennosti-za-2015-15-gody-ova.html

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На Луганщині окупанти, попри чотири обіцянки, три з яких пролунали за два останні місяці, не поспішають виплачувати борги із зарплати за 2014−2015 роки представникам бюджетної сфери так званої «лнр».

Досі виплачено лише трохи більше 2% заборгованості. Про це сьогодні, 15 лютого повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Обсяг погашення заборгованості залишається на критично низькому рівні. Це відзначили навіть в прокуратурі рф. Гроші, ніби, виділялися неодноразово, втім, за весь час люди отримали лише 2,19% від загальної суми, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що на кошти очікують вчителі, лікарі, гірники та працівники легкої промисловості.