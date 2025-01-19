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На ВОТ Луганщины до сих пор не выплатили задолженность за 2014 год, фото: «Википедия»

Бюджетникам на ВОТ Луганщины рашисты до сих пор обещают погасить задолженность за 2014−15 годы — ОВА

19 янв 2025, 16:22
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Російські окупанти шукають 1,3 млрд рублів (близько 530 млн гривень), щоб погасити заборгованість перед бюджетниками так званої «лнр», яка виникла протягом 2014−2015 років.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Як виявилося, ці два роки безоплатно працювали не тільки вчителі. Свої претензії на зарплату нещодавно висловили лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що днями пролунала вже третя обіцянка загарбників щодо процесу повернення цих коштів:

  • перша була влітку 2023 року;
  • друга — наприкінці минулого року.

Але ці борги росіяни усіляко намагаються в минулому і залишити — виплати відсутні, — додають в ОВА.

Источник: Ракурс


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