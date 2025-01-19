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На ВОТ Луганщины до сих пор не выплатили задолженность за 2014 год, фото: «Википедия»
Бюджетникам на ВОТ Луганщины рашисты до сих пор обещают погасить задолженность за 2014−15 годы — ОВАhttps://racurs.ua/n203279-budjetnikam-na-vot-luganschiny-rashisty-do-sih-por-obeschaut-pogasit-zadoljennost-za-2014-15.htmlРакурс
Російські окупанти шукають 1,3 млрд рублів (близько 530 млн гривень), щоб погасити заборгованість перед бюджетниками так званої «лнр», яка виникла протягом 2014−2015 років.
Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Як виявилося, ці два роки безоплатно працювали не тільки вчителі. Свої претензії на зарплату нещодавно висловили лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що днями пролунала вже третя обіцянка загарбників щодо процесу повернення цих коштів:
- перша була влітку 2023 року;
- друга — наприкінці минулого року.
Але ці борги росіяни усіляко намагаються в минулому і залишити — виплати відсутні, — додають в ОВА.
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