Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На ТОТ Луганщини досі не виплатили заборгованість за 2014 рік, фото: «Вікіпедія»
Бюджетникам на ТОТ Луганщини рашисти досі обіцяють погасити заборгованість за 2014−15 роки — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n203279-budjetnykam-na-tot-luganschyny-rashysty-dosi-obicyaut-pogasyty-zaborgovanist-za-2014-15-roky-ova.htmlРакурс
Російські окупанти шукають 1,3 млрд рублів (близько 530 млн гривень), щоб погасити заборгованість перед бюджетниками так званої «лнр», яка виникла протягом 2014−2015 років.
Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Як виявилося, ці два роки безоплатно працювали не тільки вчителі. Свої претензії на зарплату нещодавно висловили лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що днями пролунала вже третя обіцянка загарбників щодо процесу повернення цих коштів:
- перша була влітку 2023 року;
- друга — наприкінці минулого року.
Але ці борги росіяни усіляко намагаються в минулому і залишити — виплати відсутні, — додають в ОВА.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...