На ТОТ Луганщини досі не виплатили заборгованість за 2014 рік, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n203279-budjetnykam-na-tot-luganschyny-rashysty-dosi-obicyaut-pogasyty-zaborgovanist-za-2014-15-roky-ova.html

Ракурс

Російські окупанти шукають 1,3 млрд рублів (близько 530 млн гривень), щоб погасити заборгованість перед бюджетниками так званої «лнр», яка виникла протягом 2014−2015 років.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Як виявилося, ці два роки безоплатно працювали не тільки вчителі. Свої претензії на зарплату нещодавно висловили лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що днями пролунала вже третя обіцянка загарбників щодо процесу повернення цих коштів:

перша була влітку 2023 року;

друга — наприкінці минулого року.