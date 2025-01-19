Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На ТОТ Луганщини досі не виплатили заборгованість за 2014 рік, фото: «Вікіпедія»

Бюджетникам на ТОТ Луганщини рашисти досі обіцяють погасити заборгованість за 2014−15 роки — ОВА

19 січ 2025, 16:22
999

Російські окупанти шукають 1,3 млрд рублів (близько 530 млн гривень), щоб погасити заборгованість перед бюджетниками так званої «лнр», яка виникла протягом 2014−2015 років.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Як виявилося, ці два роки безоплатно працювали не тільки вчителі. Свої претензії на зарплату нещодавно висловили лікарі, гірники, працівники легкої промисловості, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що днями пролунала вже третя обіцянка загарбників щодо процесу повернення цих коштів:

  • перша була влітку 2023 року;
  • друга — наприкінці минулого року.

Але ці борги росіяни усіляко намагаються в минулому і залишити — виплати відсутні, — додають в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів