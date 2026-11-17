Наслідки атаки на Кримський міст, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n217457-krymskyy-mist-znovu-atakovano-poshkodjena-odna-z-arok-foto-video.html

Ракурс

Кримський міст було знову атаковано сьогодні, 17 листопада.

Внаслідок удару зазнала пошкоджень одна з двох мостових арок. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Зазначається, що OSINT-аналіз наявних відео показує, що були атаковані мостові арки — ті ж, що й на день раніше. Тоді заявлялося про деформацію однієї з них.

У мережі вже з’явилися фото та відео, котрі свідчать про значні пошкодження мосту.

Окупаційна адміністрація Криму вже також підтвердила атаку.

Тим часом російська компанія-перевізник «Гранд Сервіс Експрес» повідомляє, що сьогодні «у зв’язку з тимчасовим закриттям руху по Кримському мосту» затримується рух чотирьох поїздів у напрямку Криму.

Колишній заступник Міністра МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що удару по мосту було завдано ракетою FP-5 «Фламінго». Також з’явилося відповідне відео.