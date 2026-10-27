РФ будує масштабні сховища для БпЛА на аеродромі в Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217056-rf-buduie-masshtabni-shovyscha-dlya-bpla-na-aerodromi-v-krymu-foto.html

Ракурс

Армія РФ почала розширювати інфраструктуру для зберігання ударних безпілотників типу «Герань» в окупованому Криму.

Будівельні роботи з будівництва сховищ тривають на аеродромі «Гвардійське». Супутник зафіксував 20 невеликих укриттів, захищених земляними насипами, а також близько 40 менших «гаражів». Ці об'єкти призначені для зберігання, обслуговування та підготовки безпілотників до запусків. Про це у Telegramповідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint (Гарбуз).

Також зазначається, що на території летовища зафіксовані наслідки попередніх атак України. Видно щонайменше один пошкоджений ангар. Цей об'єкт міг бути пошкоджений ударом дрона.

На світлинах, які зробив супутник, експерт позначив нові сховища для російських «Гераней», а також показав ділянку аеродрому, де зафіксовано сліди ураження одного з ангарів.

Експерт наголосив, що особливість аеродрому «Гвардійське» — це використання мобільних пускових платформ замість стаціонарних установок. Дрони-камікадзе завантажують на спеціально обладнані автомобілі, з яких надалі здійснюють пуски зі злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, Збройні сили України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі окупованого Донецька. А системне ураження місць запуску БпЛА зменшує спроможності російського агресора атакувати об'єкти в Україні.