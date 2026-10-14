Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони уразили місце запуску ворожих безпілотників, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено місце запуску ударних БпЛА ворога — Генштаб

14 жов 2026, 12:43
999

Сили оборони України вчора, 13 жовтня, та в ніч на сьогодні, 14 жовтня, уразили низку військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі Донецька уражено.
  • склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника Донецької області.

У Генштабі наголошують, що системне ураження місць запуску БпЛА зменшує спроможності російського агресора атакували цивільну інфраструктуру на території України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів