Сили оборони уразили місце запуску ворожих безпілотників, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n216805-urajeno-misce-zapusku-udarnyh-bpla-voroga-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 13 жовтня, та в ніч на сьогодні, 14 жовтня, уразили низку військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі Донецька уражено.

склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника Донецької області.

У Генштабі наголошують, що системне ураження місць запуску БпЛА зменшує спроможності російського агресора атакували цивільну інфраструктуру на території України.