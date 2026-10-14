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Силы обороны поразили место запуска вражеских беспилотников, инфографика: Генштаб ВСУ
Поражено место запуска ударных БпЛА врага — Генштабhttps://racurs.ua/n216805-porajeno-mesto-zapuska-udarnyh-bpla-vraga-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 13 жовтня, та в ніч на сьогодні, 14 жовтня, уразили низку військових об'єктів російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі Донецька уражено.
- склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника Донецької області.
У Генштабі наголошують, що системне ураження місць запуску БпЛА зменшує спроможності російського агресора атакували цивільну інфраструктуру на території України.