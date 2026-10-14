Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили место запуска вражеских беспилотников, инфографика: Генштаб ВСУ

Поражено место запуска ударных БпЛА врага — Генштаб

14 окт 2026, 12:43
999

Сили оборони України вчора, 13 жовтня, та в ніч на сьогодні, 14 жовтня, уразили низку військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника у районі Донецька уражено.
  • склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Попової Балки та Гірника Донецької області.

У Генштабі наголошують, що системне ураження місць запуску БпЛА зменшує спроможності російського агресора атакували цивільну інфраструктуру на території України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров