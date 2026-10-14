Скорость Starlink для военных ограничили, фото: OstWest TV

https://racurs.ua/n216802-spacex-bez-preduprejdeniya-ogranichila-skorost-voennogo-starlink-flesh.html

Ракурс

Компанія SpaceX у ніч на сьогодні, 14 жовтня, без попередження обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується «військового пакету» послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину, — зазначив він.

Бескрестнов наголосив, що Сили оборони України оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій:

Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією.

Волонтер Сергій Стерненко сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що з’явилася інформація про подальше посилення обмежень.