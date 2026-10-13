Погодные условия якобы помешали своевременному предупреждению о ракетной опасности, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n216792-ukraina-ne-poluchila-preduprejdeniya-o-zapuske-rossiyskih-raket-iz-za-plohoy-pogody-smi.html

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Київ зазвичай отримує попередження про наближення російських ракет через систему «Центр управління та контролю бойовим простором» (Battlespace Command and Control Center), яку, серед інших, експлуатують та контролюють збройні сили США та члени НАТО.

Проте вчора, 12 жовтня, попередження не надійшло нібито через погані погодні умови. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на інформоване джерело.

Вони [американці] повідомили українцям, що попередження не надійшло через погані погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше турбується, що, можливо, справа була не в цьому, — цитує видання чиновника, обізнаного із ситуацією.

Зазначається, що система попередження про ракетні атаки раніше вже давала збої.

Іноді ця інформація не доходить. Це не перший випадок… Якщо цього разу були конкретні технічні проблеми, думаю, фахівці їх усунуть. І вони вирішать цю проблему разом із нашими партнерами, — заявив сьогодні речник ВПС України Юрій Ігнат.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, минулого тижня США знову погрожували припинити обмін розвідданими, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах.

Водночас президент США Дональд Трамп сьогодні запевнив, що США не припиняли обмін розвідданими з Україною.

Джерело: Politico