Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n217562-rossiyane-udarili-po-krivomu-rogu-20-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу.

Наразі відомо про 21 пораненого. Про це сьогодні, 20 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед постраждалих — троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя, — зазначив очільник ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджений ресторан, гаражі і автівки. На місці працюють усі служби.

Згодом Ганжа додав, що загинула фельдшер швидкої допомоги, яка прибула на місце ворожого удару. Її доправили до лікарні, проте врятувати не вдалося.