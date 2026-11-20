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Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА
Росіяни вдарили по Кривому Рогу — 20 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217562-rosiyany-vdaryly-po-kryvomu-rogu-20-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по Кривому Рогу.
Наразі відомо про 21 пораненого. Про це сьогодні, 20 листопада, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Серед постраждалих — троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя, — зазначив очільник ОВА.
Внаслідок атаки пошкоджений ресторан, гаражі і автівки. На місці працюють усі служби.
Згодом Ганжа додав, що загинула фельдшер швидкої допомоги, яка прибула на місце ворожого удару. Її доправили до лікарні, проте врятувати не вдалося.
Кількість постраждалих через російську атаку збільшилась до 21. Серед поранених — двоє надзвичайників. Медики надають усім необхідну допомогу, — зазначив він.