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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Плохая погода не спасла пехоту россиян на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217559-plohaya-pogoda-ne-spasla-pehotu-rossiyan-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку піхота російських загарбників невдало спробувала використати погону погоду для прихованого пересування.
Відповідне відео сьогодні, 20 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники бригади «Форпост» зірвали спробу піхоти противника приховано пересуватися. Окупантів ліквідували, а також вистежили та знищили ворожий 82-мм міномет разом із позицією, — вказано в описі відео.
На відео показні моменти завдання ударів по російських загарбниках, зняті камерами FPV-дронів.