На Південно-Слобожанському напрямку піхота російських загарбників невдало спробувала використати погону погоду для прихованого пересування.

Відповідне відео сьогодні, 20 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники бригади «Форпост» зірвали спробу піхоти противника приховано пересуватися. Окупантів ліквідували, а також вистежили та знищили ворожий 82-мм міномет разом із позицією, — вказано в описі відео.