Российские захватчики вечером 20 ноября нанесли ряд ударов по Кривому Рогу, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n217564-rossiyane-nanesli-neskolko-udarov-po-parkovke-restorana-v-centre-krivogo-roga-dvoe-pogibshih-42.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 листопада, ввечері завдали удару двома балістичними ракетами по парковці популярного ресторану в центрі Кривогу Рогу.

Згодом росіяни завдали ще кілька ударів реактивними «шахедами», по тій самій локації, навмисно б’ючи по рятувальниках, медиках та комунальниках. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що станом на 23.00 відомо про двох загиблих — 20-річна фельдшер швидкої допомоги та семирічний хлопчик.

Ще 42 людини, серед яких четверо дітей, поранені.

У тяжкому стані — 27 людей.

За попередніми даними пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарня, об'єкти бізнесу. Через наслідки удару у трьох районах міста зниження тиску води та обмеження щодо постачання газу.