Польская армия не сбивала нарушившие воздушное пространство страны российские ракеты фото: NARA and DVIDS Public Domain Archives

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Ракурс

Російські ракети, які атакували Україну, сьогодні, 20 листопада, вранці порушили повітряний простір Польщі.

Центр урядової безпеки Польщі оголошував попередження для жителів 20 повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств.

Оперативний командувач видів Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак під час прес-конференції за участю міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша розповів, чому ракети не збили, повідомляє «Польське радіо».

Тієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не було виконано всіх умов для застосування системи озброєння, — зазначив він.

За словами Новака, на радіолокаційному зображенні важко розрізнити тип об'єктів:

Ми використовуємо таке поняття, як індекс швидкості. Усі три об'єкти були швидкісними: їхня швидкість перевищувала 800 км/год. Тому ми припускаємо, що це були або крилаті ракети Х-101, або реактивні дрони «Герань-5».

На запитання як довго об'єкти перебували в польському повітряному просторі, міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш відповів:

Йдеться про кілька хвилин. Відстань від місця, де ми виявили ракету Х-101, до кордону становить близько 50 км. Це приблизно три хвилини.

Косіняк-Камиш запевнив, що внаслідок російських дій ніхто на території Польщі не постраждав. За його словами, повідомлень про пошкодження інфраструктури, зокрема критичної, також немає. Він також назвав три місця падіння об'єктів:

Молодич у Ярославському повіті;

Рудник-над-Сяном у Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства;

Новий Ліповець у Білгорайському повіті Люблінського воєводства.

Джерело: «Польське радіо»