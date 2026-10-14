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Швидкість Starlink для військових обмежили, фото: OstWest TV
SpaceX без попередження обмежила швидкість «військового» Starlink — Флешhttps://racurs.ua/ua/n216802-spacex-bez-poperedjennya-obmejyla-shvydkist-viyskovogo-starlink-flesh.htmlРакурс
Компанія SpaceX у ніч на сьогодні, 14 жовтня, без попередження обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується «військового пакету» послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину, — зазначив він.
Бескрестнов наголосив, що Сили оборони України оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій:
Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією.
Волонтер Сергій Стерненко сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що з’явилася інформація про подальше посилення обмежень.
Надходять повідомлення від військових, що для наших операторів щойно було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового звʼязку Starlink. Швидкість, після якої звʼязок починає зникати — 60−70 км/год, — зазначив він.