Розвідки країн ЄС можуть отримати списки російських військових, які брали участь у війні проти України. Фото:

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Розвідки країн ЄС можуть отримати списки російських військових, які брали участь у війні проти України.

Наразі в Євросоюзі тривають обговорення заборони на в’їзд для солдатів та офіцерів армії РФ, які брали участь у збройній агресії проти України. Отримати дані цих окупантів було б дуже легко. Про це на прес-конференції у Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС заявила верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас, передає «Радіо Свобода».

За її словами, країна-агресор РФ дуже бюрократизована держава, тому їхня диктатура зберігає дані осіб, які воювали чи воюють проти України. І завдяки цифровізації ці дані можна було б отримати.

Росія насправді дуже бюрократизована країна, тому там зберігають дані про всіх людей, які брали участь у війні. Тож, гадаю, отримати ці дані, мабуть, досить легко з огляду на те, що в наші дні все цифровізовано, — зазначила вона.

Журналісти поцікавилися у Каллас, як можна отримати цю інформацію. Та відповіла, що «існують способи». І наголосила, що в Європи «є дуже хороші співробітники розвідки».

Я не експерт у технічних питаннях, але експерти кажуть, що одержати ці дані досить легко, — запевнила дипломат.

На такі заяви вже відреагували в Москві. Спікер Державної думи РФ В’ячеслав Володін заявив, що Каллас, яка «прилюдно заявила про намір викрасти персональні дані» окупантів, порушила щонайменше три статті російського кримінального кодексу.

За це їй загрожує ув’язнення, — наголосив Володін і додав, що сукупний термін за наведеними статтями може становити близько 20 років.

Нагадаємо, у жовтні під час виступу в Європарламенті представник Євросоюзу з іноземних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що представники США, які залучені до переговорного процесу, вже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції й прийняти угоду на умовах РФ.

Джерело: «Радіо Свобода»