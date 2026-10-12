ЄС розширює антиросійські санкції, фото: ChatGTP

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Євросоюз ухвалив найбільший в історії пакет санкцій, спрямований проти майже 1 тис. 600 осіб та організацій, задіяних у російському військово-промисловому комплексі.

Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомила прес-служба Ради ЄС.

Додаткові обмежувальні заходи запроваджені щодо 1 тис. 569 осіб та організацій. До цього переліку увійшли:

826 російських компаній;

743 особи, які обіймають посади генеральних директорів цих компаній.

Сьогоднішній пакет заходів спрямований саме на постачальників середнього рівня, які становлять «ядро» російської військової промисловості, забезпечують щорічний оборот у розмірі щонайменше 20 млрд євро та забезпечують роботою понад 250 000 осіб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що компанії, включені до списку, є постачальниками ключових компонентів для деяких із найсучасніших російських систем озброєння, зокрема ракет, безпілотних літальних апаратів та літаків. До таких ключових компонентів належать:

електроніка, зокрема напівпровідники, мікросхеми та комп’ютери;

обладнання зв’язку, зокрема радари, антени та приймачі-передавачі;

авіаційні, супутникові та ракетні системи;

вибухові речовини та боєприпаси;

оптичні та навігаційні системи.

Особи та організації, включені до цього санкційного списку, підпадають під заморожування активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, до фізичних осіб, включених до списку, застосовується заборона на в’їзд до ЄС.

Це найбільше розширення нашого санкційного списку з моменту початку війни з боку Росії. Європа знову демонструє єдність, — наголосила на своїй сторінці у соцмережі X очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона зазначила, що понад половина з цих санкцій пов’язана з ланцюгом виробництва балістичних ракет.