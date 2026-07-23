21-й пакет санкцій проти РФ затвердив Євросоюз

Євросоюз затвердив нові санкції проти РФ, фото: СЗР

https://racurs.ua/ua/n215197-21-y-paket-sankciy-proty-rf-zatverdyv-ievrosouz.html

Ракурс

Рада Європейського союзу затвердила 21-й пакет санкцій щодо Росії через її агресивну війну проти України.

Про це сьогодні, 23 липня, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Сьогодні Рада ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її війну агресії проти України. Він включає жорсткі економічні санкції, що зачіпають сектори, що мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність підживлювати війну агресії проти України, а також найбільшу партію окремих переліків за останні чотири роки, загалом 218, з яких 48 фізичних осіб та 170 організацій, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що цей пакет санкцій покликаний «ще більше підірвати економіку та військову машину Росії» і є реакцією на нещодавні жорстокі військові удари Росії, спрямовані навмисно проти цивільної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики, водопостачання та охорони здоров’я, а також культурних і релігійних пам’яток.

ЄС залишається рішуче налаштованим на те, щоб підтримувати та посилювати тиск на Росію з метою припинення її жорстокої агресивної війни та залучення її до конструктивних переговорів щодо досягнення справедливого та тривалого миру, — наголошують у Раді ЄС.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії.