ЄС схвалив нові санкції проти РФ

Євросоюз розширює антиросійські санкції, фото: Pix4free

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Рада Євросоюзу сьогодні, 15 червня, запровадила нові санкції проти РФ.

Вони, спрямовані, зокрема, проти військово-промислового комплексу РФ, її тіньового флоту та пропаганди. Обмеження запроваджені проти 34 фізичних і 47 юридичних осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Раду ЄС.

Ці заходи вражають саму суть російського військово-промислового комплексу, його тіньового флоту та мереж, які підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи. Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій, — зазначила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

Під санкції, зокрема потрапили:

низка виробників та постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для російської армії. Окрім компаній з РФ, під обмеження потрапили китайські Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company. Остання є одним із найбільших виробників та дистриб’юторів мастильних добавок у Китаї;

дві людини і 24 організації, пов’язані з постачанням та експортом нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема за допомогою так званого тіньового флоту. Серед них, зокрема, «дочка» російського «Лукойла» — «Лукойл-Западная Сибирь», що, за офіційними даними РФ, забезпечує 40% видобутку вуглеводнів всієї групи компаній. Також під обмеження потрапили компанії, що базуються у Ліберії, Туреччині, ОАЄ, Азербайджані та Гонконзі;

російські пропагандисти — 10 людей та одна організація включені до санкційних списків через зловмисну ​​діяльність проти ЄС та третіх країн. Серед особи, що працюють на канал RT (раніше — Russia Today), священник Російської православної церкви, а також блогерка Александра Йост, котра має громадянство США, але живе в РФ, і, за даними ЗМІ, отримує зарплату від RT;

одна організація та 15 людей, причетних до переслідування, отруєння та смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Серед них є російські судді, прокурори, співробітники ФСБ тощо.

Також Рада ЄС ухвалила рішення продовжити ще на рік — до 23 червня 2027 року — санкції щодо РФ, запроваджені через окупацію Криму та Севастополя.

Ці обмеження, які діють з червня 2014 року, включають заборону на імпорт продукції з окупованого півострова в ЄС, інвестиції в інфраструктурні проєкти, туристичні послуги, а також експорт окремих технологій у транспортній, енергетичній та телекомунікаційній сферах. Обмеження стосуються також обладнання для видобутку нафти, газу та корисних копалин.

Джерело: Deutsche Welle