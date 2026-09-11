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Євросоюз не зміг продовжити антиросійські санкції, фото: Pixabay
ЄС не зміг узгодити продовження санкцій проти Росії через вимоги двох країн — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n216196-ies-ne-zmig-uzgodyty-prodovjennya-sankciy-proty-rosiyi-cherez-vymogy-dvoh-krayin-zmi.htmlРакурс
Постійні представники країн Європейського Союзу сьогодні, 11 вересня, знову не змогли дійти згоди щодо подовження чинних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерело в дипломатичних колах.
Зазначається, що переговори продовжать, нове засідання послів очікують у понеділок, 14 вересня, — за день до закінчення терміну дії санкційного режиму.
Джерело DW пояснюють, розбіжності пов’язані з вимогами двох країн виключити зі списків російських олігархів:
- Словаччина домагається виключення з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана;
- за виключення Усманова також виступає Франція.
Джерело: Deutsche Welle