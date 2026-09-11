Євросоюз не зміг продовжити антиросійські санкції, фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n216196-ies-ne-zmig-uzgodyty-prodovjennya-sankciy-proty-rosiyi-cherez-vymogy-dvoh-krayin-zmi.html

Ракурс

Постійні представники країн Європейського Союзу сьогодні, 11 вересня, знову не змогли дійти згоди щодо подовження чинних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Зазначається, що переговори продовжать, нове засідання послів очікують у понеділок, 14 вересня, — за день до закінчення терміну дії санкційного режиму.

Джерело DW пояснюють, розбіжності пов’язані з вимогами двох країн виключити зі списків російських олігархів:

Словаччина домагається виключення з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана;

за виключення Усманова також виступає Франція.

Джерело: Deutsche Welle