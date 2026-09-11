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Євросоюз не зміг продовжити антиросійські санкції, фото: Pixabay

ЄС не зміг узгодити продовження санкцій проти Росії через вимоги двох країн — ЗМІ

11 вер 2026, 23:01
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Постійні представники країн Європейського Союзу сьогодні, 11 вересня, знову не змогли дійти згоди щодо подовження чинних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Зазначається, що переговори продовжать, нове засідання послів очікують у понеділок, 14 вересня, — за день до закінчення терміну дії санкційного режиму.

Джерело DW пояснюють, розбіжності пов’язані з вимогами двох країн виключити зі списків російських олігархів:

  • Словаччина домагається виключення з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана;
  • за виключення Усманова також виступає Франція.

Джерело: Deutsche Welle


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