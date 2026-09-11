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Евросоюз не смог продлить антироссийские санкции, фото: Pixabay
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Постійні представники країн Європейського Союзу сьогодні, 11 вересня, знову не змогли дійти згоди щодо подовження чинних санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на джерело в дипломатичних колах.
Зазначається, що переговори продовжать, нове засідання послів очікують у понеділок, 14 вересня, — за день до закінчення терміну дії санкційного режиму.
Джерело DW пояснюють, розбіжності пов’язані з вимогами двох країн виключити зі списків російських олігархів:
- Словаччина домагається виключення з санкційного списку російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана;
- за виключення Усманова також виступає Франція.
Джерело: Deutsche Welle