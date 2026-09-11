Евросоюз одобрил 6,1 млрд евро на ПВО, дроны и ракеты для Украины. Фото:

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Європейський Союз схвалив 6,1 млрд євро на військову допомогу Україні.

Ці кошти мають надійти межах програми Ukraine Support Loan. Гроші будуть призначені для посилення протиповітряної оборони, закупівлі дронів та ракет. Це рішення також дозволяє Україні купувати американські ракети PAC-3 для систем Patriot. Про це 11 вересня заявив єврокомісар Андрюс Кубілюс, передають «Бабель» та «РБК-Україна».

Кубілюс розповів, що пакет передбачає п’ять винятків зі стандартних умов програми. Три з них стосуються українських БпЛА і компонентів, ціна яких перевищує встановлені ліміти. Два — американського обладнання, зокрема ракет PAC-3. Ці речі Київ може купувати у рамках механізму PURL, яка передбачає закупівлю зброї виробництва США.

Нагадаємо, 8 вересня Євросоюз дозволив Україні купувати ракети для Patriot за рахунок позики на 90 млдр євро. Європейська комісія вже схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» у межах програми Ukraine Support Loan.

Джерело: «Бабель», «РБК-Україна»