Германия передаст Украине боеприпасы к ЗРК Patriot. Фото:

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Німеччина передасть Україні боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Перехоплювачі PAC-2 будуть передані зі складів Бундесверу. Боєприпаси надійдуть перед зимовим сезоном, бо Російська Федерація вже анонсувала нові атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомило «Суспільне».

Я закликаю всіх членів групи перевірити власні запаси та здійснити аналогічні постачання. Я усвідомлюю, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, ухвалюйте рішення на користь України, — зазначив міністр.

Також німецький уряд активізує постачання ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 із власних запасів, щоб передати Києву більшу їхню кількість. Передбачаються й постійні постачання систем ППО IRIS-T та керованих ракет серійного виробництва до них.

Пісторіус розповів, що Київ планує замовити кілька тисяч додаткових ракет до IRIS-T, що фінансуватимуть коштом кредиту від Європейського Союзу.

Нагадаємо, Україна вперше публічно показала пускову установку зенітного ракетного комплексу «Корал», який здатен перехоплювати балістичні ракети. Було здійснено запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.

Джерело: «Суспільне»