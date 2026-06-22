Украина подписала с Германией контракт на 600 ракет для ПВО. Фото:

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Ракурс

Україна уклала з Німеччиною контракт на 600 ракет для систем протиповітряної оборони.

Сполучені Штати Америки передали ліцензії на виробництво ракет для Patriot Берліну, і Німеччина вже розгорнула виробництво. Під час останньої зустрічі з главою США Дональдом Трампом американська команда вперше позитивно відреагувала на можливість передачі такої ліцензії Україні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю ТСН.

Я знаю весь директорат європейських і американських компаній, які зосереджені на виробництві Patriot. Ми розуміємо, що зараз потрібен «ок» особисто від Трампа, всі інші погоджуються, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту «Групи семи» у Франції обговорив посилення української протиповітряної оборони. Було домовлено, що українська та американська команди працюватимуть над можливістю отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет.

Згодом Трамп підтвердив, що Україна звернулася до США з проханням надати ліцензії на виробництво американських ракет. Заявлялося, що Сполучені Штати розглянуть це питання.

Джерело: ТСН