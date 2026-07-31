Дональд Трамп заявил, что еще не решил, позволит ли Украине производить ракеты-перехватчики к Patriot. Фото:

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Президент США Дональд Трамп ще не вирішив, чи давати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

Глава держави назвав ракети до «Петріот» «надзвичайною зброєю». І наголосив, що Сполучені Штати повинні бути обережними щодо рішення передати ліцензію на виробництва боєприпасів тій чи іншій країні. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю виданню Financial Times.

Patriot — це дуже сильна зброя, і ми повинні бути дуже обережними щодо того, кому дозволяємо її виробляти, — заявив американський лідер.

Трамп також поінформував, що найближчими днями Україну відвідають його спеціальний представник Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер. І наголосив, що зараз його увага зосереджена на припиненні російсько-української війни.

Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Мене не цікавлять ракети. Ми прагнемо миру, — зазначив американський президент.

Нагадаємо, на початку липня на саміті НАТО в турецькій Анкарі президент США заявив, що надасть Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot. А президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час зустрічі 28 липня у Вашингтоні вони з Трампом також обговорювали ліцензію на перехоплювачі.

Джерело: Financial Times