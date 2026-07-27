Украина получит лицензию на производство новой британской системы РЭБ Stone Cloak. Фото:

https://racurs.ua/n215240-britaniya-peredast-ukraine-licenziu-na-novuu-sistemu-reb-stone-cloak-bbc.html

Ракурс

Україна отримає нову британську систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує оголосити про передання Україні ліцензії на виробництво цих РЕБів під час першої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Український лідер стане першим іноземним гостем нового британського прем'єра. У Лондоні заявили, що це «ілюструє силу відносин між двома країнами». Про це повідомило BBC.

Бернем розповів, що з нетерпінням чекає на зустріч із Зеленським. І наголосив, що його підтримка України є «непохитною — це 100%".

Stone Cloak — це найкращий приклад британських власних інновацій, перевірених на передовій, і ця технологія буде життєво важливою для захисту безпеки в обох наших країнах, — сказав британський прем'єр.

Як відомо, Stone Cloak — це британська система РЕБ, глушники якої мають розмір планшета і встановлюються на дрони, щоб блокувати їхнє виявлення. Раніше уряд Британії передавав ЗСУ тисячі таких пристроїв, але тепер Київ може отримати ліцензію на їх виробництво.

Нагадаємо, уряд Великої Британії підписав контракти з кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети країни за понад півстоліття. Цю зброю планують передати Україні в 2027 році.

Джерело: BBC