Британское правительство выделило 100 млн фунтов на усиление украинской ПВО.

Велика Британія оголосила про нову військову допомогу Україні.

Британський уряд вирішив виділити додаткові 100 млн фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України. Ці гроші планують використати у стислі терміни для посилення спроможностей України протидіяти обстрілам РФ. Допомога повинна захистити міста й критичної інфраструктури від атак ворога. Про це повідомив уряд Британії.

Зазначається, що із урахуванням нового пакета загальний обсяг британської підтримки ППО за останні два місяці сягнув 600 млн фунтів стерлінгів.

Нове фінансування є частиною пакету у 500 млн фунтів, оголошеного у лютому, який включав постачання перехоплювачів та понад тисячі багатоцільових ракет.

Нагадаємо, в березні Україна отримала ракети PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot. Частина ракет, яка була обіцяна Німеччиною, надійшла в Україну 10 березня. А загалом союзники погодили передачу близько 35 ракет цього типу.