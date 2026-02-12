Великобритания усилит украинскую ПВО на 500 млн фунтов. Фото:

Ракурс

Велика Британія посилить протиповітряну оборону України.

Лондон виділить 500 млн фунтів стерлінгів (681,4 млн дол.) на посилення ППО. У пакет військової допомоги увійде близько тисячі ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, передає Sky News.

Велика Британія оголошує про виділення оборонного пакету у розмірі понад 574 млн євро на протиповітряну оборону та ракети для України, — заявив він.

Зазначається, що британська сторона вперше внесе великий транш для закупівлі зброї для Сил оборони України за ініціативою PURL.

Окрім того, є окрема угода на суму 448 млн євро, яка передбачає передачу ЗСУ тисячі легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті.

Нагадаємо, Швеція та Данія виділять 2,6 млрд шведських крон (близько 290 млн дол.) на придбання систем протиповітряної оборони Tridon, розроблених шведською BAE Systems Bofors. Стокгольм надасть 2,1 млрд крон, а Копенгаген — близько 500 млн крон. Зенітно-ракетні комплекси Tridon особливо ефективні проти дронів.

