Великобритания привлечет специалистов из Украины для сбития «шахедов» в Персидском заливе. Фото:

https://racurs.ua/n212348-britaniya-privlechet-specov-iz-ukrainy-dlya-sbitiya-shahedov-v-persidskom-zalive.html

Ракурс

Велика Британія разом з партнерами планує залучити українських експертів для ефективнішого збиття іранських дронів над Перською затокою.

Союзники хочуть залучити українських фахівців для боротьби з іранськими «шахедами». Водночас Британія не бере участі в ударах по Ірану, однак дозволила США використовувати свої військові бази для оборонних операцій у регіоні. Про це прем'єр-міністр Кір Стармер заявив у спеціальному зверненні на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

І ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам у Затоці збивати іранські безпілотники, які їх атакують, — розповів він.

Стармер наголосив, що відмова Лондона від участі у війні проти Ірану була свідомим рішенням, бо британська сторона виступає за дипломатичне врегулювання та відмову Тегерана від ядерних амбіцій. Однак Британія погодилася на обмежений запит Сполучених Штатів щодо використання військових баз для знищення іранських ракет і пускових установок.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026

Нагадаємо, 1 березня Іран офіційно оголосив про початок безпрецедентної військової відповіді на ліквідацію силами Сполученими Штатами Америки та Ізраїлю верховного лідера країни Алі Хаменеї.