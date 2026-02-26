Россия ночью атаковала Украину 39 ракетами и 420 беспилотниками. Фото:

Росія вночі атакувала Україну 39 ракетами та 420 безпілотниками.

У ніч на 26 лютого окупанти запустили дві протикорабельні ракетами «Циркон» з окупованого Криму та 11 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Ростовської областей Росії. З Волгоградської області РФ летіли 24 крилаті ракети Х-101. Дві ракети Х-69, а також 420 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів окупанти запустили з окупованого Криму та шести напрямків у Росії. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО зуміла знешкодити:

2 протикорабельні ракети «Циркон»,

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,

24 крилаті ракети Х-101,

2 керовані авіаційні ракети Х-69

374 ворожих БпЛА.

П’ять балістичних ракет та 46 ударних БпЛА влучили на 32 локаціях, а уламки впали на 15 локаціях.

Нагадаємо, в ніч проти 26 лютого армія РФ атакувала регіони України ракетами та ударними безпілотниками. На Харіківщині, в Запоріжжі та Кривому Розі постраждали щонайменше 23 осіб. У Києві внаслідок обстрілу була пошкоджена дев’ятиповерхівка в Дарницькому районі, а також виникли пожежі в Печерському та Голосіївському районах.

А в Полтавській області майже 20 тис. споживачів залишилися без світла після нічної російської атаки. Також були пошкоджені обʼєкти промислового підприємства. У Вінницькій області пошкоджено майже 20 житлових будинків.