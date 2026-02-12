Страна-агрессор РФ ночью атаковала Украину баллистикой и дронами-камикадзе. Фото:

https://racurs.ua/n212017-rf-nochu-atakovala-ukrainu-24-ballisticheskimi-raketami-i-214-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну балістикою та дронами-камікадзе.

У ніч на 12 лютого окупанти запустили 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 із Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ та окупованого Криму, а також керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору окупованої Донеччини. Також 219 різноманітних дронів летіли з семи напрямків. Близько 150 з них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ 12 лютого повідомили у Telegram.

Найбільша кількість ракет та дронів летіли на Київ, Харків, Дніпро та Одесу. Відбивали атаку з повітря авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона знешкодила 213 повітряних цілей:

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

197 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Дев’ять ворожих ракет та 19 дронів-камікадзе влучили на 13 локаціях, а уламки впали на 14 локаціях.

Нагадаємо, вночі 12 лютого росіяни атакували декілька регіонів України. У Дарницькому і Дніпровському районах Києва були пошкоджені житлові будинки, а у Голосіївському і Деснянському — нежитлові забудови. Місцева влада заявляла про двох постраждалих.

У Дніпрі внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та постраждали четверо осіб. В Одесі окупанти вдарили по бізнес-центру, ринку та об'єкту критичної інфраструктури. Також було пошкоджено дев’ятиповерхівку і супермаркет.