Країна-агресор Росія у ніч на 12 лютого завдала ударів по столиці України та ще по низці міст.

По Києву ворог бив балістичними ракетами та безпілотниками. Пошкоджено житлова забудова у Дарницькому та Дніпровському районах. У Дарницькому районі уламки пошкодили фасад та скління вікон житлового будинку. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

А в Дніпровському районі столиці російські БпЛА впали на двох локаціях біля житлових будинків. Наразі на місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста.

За інформацією мера Віталія Кличка, постраждали двоє осіб. Одного із них госпіталізували в тяжкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно.

У Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Постраждали четверо осіб. Хлопчика, якому ще немає й місяця, госпіталізували. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

В Одесі, за інформацією голови МВА Сергій Лисака, внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Постраждав один чоловік — після отриманої меддопомоги він лікуватиметься вдома.

Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа. Також обстріли пошкодили 9-поверховий житловий будинок — там зруйновано фасадну стіну та дах, вирувала пожежа на верхньому поверсі.

Крім того, суттєво пошкоджена торговельна інфраструктура — пожежа охопила павільйони на одному з ринків міста та пошкодила будівлю супермаркету.

Міська влада наголосила, що комунальники вже ліквідували наслідки атаки, розчистили території та закрили віконні отвори плівкою.

Нагадаємо, 11 лютого російська армія майже 40 разів атакувала два райони Дніпропетровської області. Ворог застосував артилерію, безпілотники та КАБи. Двоє людей загинули, а троє були поранені.