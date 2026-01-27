Франция блокирует закупку ракет Storm Shadow для Украины. Фото:

Франція блокує ініціативу ЄС щодо спрощення умов для закупівлі Україні британських крилатих ракет Storm Shadow.

Коаліція з 11 країни Євросоюзу запропонувала послабити правила використання 90 млрд євро кредиту, дві третини якого мають бути спрямовані на закупівлю озброєнь для ЗСУ. Пропонувалося використати ці гроші для придбання зброї, яка виготовлена у Великій Британії. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Однак у Парижі виступають проти цієї ініціативи. Французи наполягають, що фінансування має залишатися в межах ЄС та підтримувати передусім європейську оборонну промисловість.

Чинний план передбачає, що пріоритет у закупівлях надається українським виробникам, далі — компаніям із країн європейського блоку. І лише після цього дозволяється звертатися до партнерів поза Євросоюзом.

Водночас, за оцінками українських оборонних відомств, цього року Києву знадобиться близько 24 млрд євро військової допомоги від країн за межами Європейського Союзу. Основана частина цих грошей передбачає витрати на системи ППО Patriot і перехоплювачі PAC-3. Однак у списку є й далекобійне озброєння.

The Telegraph пише, що партнери України в Європі розглядають британські ракети Storm Shadow як один із варіантів закриття цієї прогалини. Вони пропонують чотирирівневу систему закупівель, у межах якої Велика Британія опинилася б на третьому рівні — перед Сполученими Штатами.

Однак, як стверджує одне з дипломатичних джерел, Франція є опонентом у цьому питанні. Однак спрощену ініціативу з передачі Україні озброєння підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року уряд Великої Британії передав Україні партію ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжувати свою кампанію ударів по цілях на території Росії. Цей крок Лондон зробив після того, як президент США Дональд Трамп відмовився відправляти Україні ракети Tomahawk.

Джерело: The Telegraph