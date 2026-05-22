США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk.

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання для ЗРК HAWK.

Український уряд запросив в Америки закупівлю збірних щоглових причепів, капітальний ремонт і технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення. Також був запит на інженерно-технічну підтримку з боку уряду США і підрядників та інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM HAWK. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

Орієнтовна вартість пакета щодо обладнання становить 108,1 млн дол. Головним підрядником у цьому проекті стане компанія Sierra Nevada Corporation.

Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної та економічної стабільності в Європі, — зазначили в американському дипвідомстві.

У Держдепі зазначили, що продаж «покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загроза».

Нагадаємо, наприкінці квітня Пентагон розблокував 400 млн дол. допомоги для України, які раніше були затверджені американським Конгресом, але затримувалися на рівні американського Міністерства війни.