США значительно исчерпали запасы основных ракет. Фото:

https://racurs.ua/n213375-ssha-potratili-pochti-polovinu-zapasov-raket-k-patriot-v-voyne-s-iranom-cnn.html

Ракурс

Збройні сили США значно вичерпали свої арсенали ключових ракет під час війни з Іраном.

Під час збройного конфлікту на Близькому Сході американські війська витратили щонайменше 45% високоточних ударних ракет і половину ракет до систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot. Про це заявили в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), передає CNN.

Також, як стверджують аналітики, у ході американо-іранської війни США витратили приблизно 30% арсеналів ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет класу «повітря — поверхня» і майже 20% ракет SM-3 та SM-6. На відновлення цих запасів піде майже чотири або п’ять років.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив у коментарі CNN, що військові «мають усе необхідне для виконання вказівок у час і в місці, обраних президентом».

Експерти та фахівці, які знайомі із внутрішніми оцінками оборонного відомства заявили, що ця ситуація створила «короткостроковий ризик» вичерпання боєприпасів у разі майбутнього конфлікту, якщо він виникне протягом найближчих кількох років.

Але кількість критично важливих боєприпасів, що залишилися в запасах США, вже не є достатньою для протистояння майже рівному супротивнику, такому як Китай. Американцям знадобляться роки, щоб поповнити свої арсенали до довоєнного рівня.

Нагадаємо, 22 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном і наголосив, що режим тиші триватиме до того моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії. Про продовження припинення вогню, за словами Трампа, попросили пакистанські посередники.

Натомість у Тегерані заявили, що Іран не звертався із проханням про продовження режиму припинення вогню. А саме рішення Трампа про перемир’я назвали «хитрим ходом, щоб виграти час для несподіваного удару»

Джерело: CNN