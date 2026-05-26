Армия США атаковала иранские военные объекты в районе Ормузского пролива.

Армія США атакувала іранські військові об'єкти в районі Ормузької протоки.

У понеділок, 25 травня, цілями американців стали ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни. Ударів було завдано попри режим припинення вогню. У Сполучених Штатах кажуть, що діяли «в межах самооборони». Про це повідомили Bloomberg та CNN із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Сили США сьогодні завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити наших військових від загроз з боку іранських сил, — заявив речник командування Тімоті Гокінс.

Водночас, за інформацією ЗМІ, американські та ізраїльські літаки вдарили по кількох іранських суднах у районі Ормузької протоки. Зокрема, удари були завдані на південь від острова Ларак в Ормузькій протоці, внаслідок чого, попередньо, загинули кілька іранських військовослужбовців.

Наразі Вашингтон та Тегеран ведуть перемовини про мирну угоду. Основна тема розмов — Ормузька протока та запаси збагаченого урану в Ірані.

Нагадаємо, під час збройного конфлікту на Близькому Сході американські війська витратили щонайменше 45% високоточних ударних ракет і половину ракет до систем протиповітряної оборони THAAD і Patriot. Також США витратили приблизно 30% арсеналів ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет класу «повітря — поверхня» і майже 20% ракет SM-3 та SM-6. На відновлення цих запасів піде майже чотири або п’ять років.

Джерела: Bloomberg, CNN