США уже уничтожили около трети ракетных запасов Ирана.

https://racurs.ua/n212892-ssha-unichtojili-tret-raketnogo-arsenala-irana-reuters.html

Ракурс

США знищили близько третини ракетних запасів Ірану після майже місяця війни.

Внаслідок американських бомбардувань ракети були знищені, пошкоджені або ж перебувають під завалами у підземних тунелях та бункерах. Однак статус ще третини ракетного арсеналу залишається під питанням. Така ж ситуація спостерігається і з безпілотниками Ірану. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на п’ятьох співрозмовників.

Зазначається, у іранської армії є ще дуже великий запас озброєння. До того ж Іран може відновити частину пошкоджених ракет після закінчення бойових дій.

Джерела кажуть, що точна кількість знищених іранських ракет та БпЛА залишається невідомою. Це пов’язано з труднощами оцінки запасів у підземних бункерах до війни. За різними підрахунками, Тегеран міг мати на озброєнні від 2,5 тис. до 6 тис. ракет.

Експерти кажуть, що американці могли переоцінити ефективність своїх ударів, бо в Ірану є понад 10 великих підземних комплексів для зберігання пускових установок і ракет. І деякі з цих комплексів все ще активні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 26 березня заявив, що Штати до 6 квітня відклали дату початку завдання ударів по енергооб'єктах Ірану. І додав, що переговори з Тегераном тривають «попри помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини» і «просуваються дуже успішно».

Джерело: Reuters