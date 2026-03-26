Новини
  Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дональд Трамп, фото: PICRYL

Трамп на 10 днів відклав дату початку авіаударів по енергооб'єктах Ірану

26 бер 2026, 23:08
США знову відклали дату початку завдання ударів по енергооб'єктах Ірану — цього разу до 6 квітня.

Про це сьогодні, 26 березня, на своїй сторінці у соцмережі Trtuth Social повідомив президент США Дональд Трамп.

На прохання уряду Ірану цією заявою повідомляю, що я відтерміновую початок знищення енергетичних об'єктів на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, о 20.00 за східним часом, — завив Трамп.

Він наголосив, що переговори з Іраном тривають «попри помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини» і «просуваються дуже успішно».

Нагадаємо, 22 березня Трамп на своїй сторінці у Truth Social заявив, що США почнуть завдавати ударів по електростанціях Ірану, «починаючи з найбільшої», якщо протягом 48 годин не буде розблоковано Ормузьку протоку.

23 березня він повідомив, що США та Іран провели «дуже гарні і продуктивні переговори» щодо врегулювання військових дій, у зв’язку з чим він на п’ять днів відклав анонсовані раніше удари.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

