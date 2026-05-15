Дональд Трамп прокоментував масований російський обстріл України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213858-tramp-prokomentuvav-masovanyy-rosiyskyy-obstril-ukrayiny-video.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп підтвердив обговорення війни в Україні з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Керівники Америки та Китаю у ході переговорів дійшли висновку, що хотіли б бачити вирішеним питання російської-української війни. Про це глава Сполучених Штатів Америки заявив журналістам на борту літака Air Force One після завершення візиту до Китаю 15 травня, передає Clash Report.

Так, обговорювали, — відповів Трамп на питання, чи обговорював він із Сі можливі кроки для завершення війни.

Також глава Білого дому прокоментував вчорашню масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні й назвав обстріл «прикрим». При цьому він упевнений, що мирні переговори продовжаться.

До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері Україна зазнала серйозного удару, — сказав американський лідер.

Нагадаємо, 14 травня Росія завдала масованого удару по Україні, а головною ціллю атаки став Київ. У Дарницькому районі внаслідок влучання в дев’ятиповерховий будинок зруйновано один під’їзд. Також наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах міста.

Внаслідок обстрілу в столиці загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 людей було травмовано.

Джерело: Clash Report