Дональд Трамп прокомментировал массированный российский обстрел Украины.

Трамп прокомментировал массированный российский обстрел Украины (ВИДЕО)

15 мая 2026, 19:57
Президент США Дональд Трамп підтвердив обговорення війни в Україні з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Керівники Америки та Китаю у ході переговорів дійшли висновку, що хотіли б бачити вирішеним питання російської-української війни. Про це глава Сполучених Штатів Америки заявив журналістам на борту літака Air Force One після завершення візиту до Китаю 15 травня, передає Clash Report.

Так, обговорювали, — відповів Трамп на питання, чи обговорював він із Сі можливі кроки для завершення війни.

Також глава Білого дому прокоментував вчорашню масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні й назвав обстріл «прикрим». При цьому він упевнений, що мирні переговори продовжаться.

До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері Україна зазнала серйозного удару, — сказав американський лідер.

Нагадаємо, 14 травня Росія завдала масованого удару по Україні, а головною ціллю атаки став Київ. У Дарницькому районі внаслідок влучання в дев’ятиповерховий будинок зруйновано один під’їзд. Також наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському районах міста.

Внаслідок обстрілу в столиці загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 людей було травмовано.

Джерело: Clash Report

