Наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці у Києві, фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва завершено пошуково-рятувальну операцію на місці російського удару по багатоповерхівці, котрий стався в ніч на 14 травня.

Вона тривала понад 28 годин. Про це сьогодні, 15 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі підтверджена загибель 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей травмовано.

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких.

В ході операції рятувальники розібрали понад 3 тис. куб. м зруйнованої конструкції будинку.

Тепер підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

У Києві 15 травня оголошено Днем жалоби за загиблими.