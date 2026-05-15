Наслідки російського обстрілу Києва, фото: ДСНС

У Києві станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 15 травня, вже відомо про 24 жертв російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі. Серед загиблих троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб. м уламків будівельних конструкцій.

Психологічну допомогу отримали 398 людей.

Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.