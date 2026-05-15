Последствия российских обстрелов Киева, фото: ГСЧС
У Києві станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 15 травня, вже відомо про 24 жертв російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі. Серед загиблих троє дітей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб. м уламків будівельних конструкцій.
Психологічну допомогу отримали 398 людей.
Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.
Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи в будинку в Дарницькому районі, — зазначили у відомстві.